Fvg 10 milioni per nuove residenze per anziani | Così si toglie pressione alle case di riposo

In Friuli Venezia Giulia, un investimento di 10 milioni di euro apre nuove prospettive per gli anziani e le persone con disabilità. Questo fondo mira a sviluppare un modello abitativo innovativo, alternativo alle tradizionali case di riposo, riducendo la pressione su queste strutture e migliorando la qualità della vita. Un passo importante verso un’assistenza più umana e personalizzata, che promette di rivoluzionare il welfare regionale.

Un nuovo modello abitativo per anziani e disabili, alternativo alle case di riposo, prende forma grazie ai 10 milioni di euro stanziati nell’assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia. La misura, illustrata in III Commissione dall’assessore regionale alla Salute Riccardo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: milioni - anziani - case - riposo

Assistenza e anziani a Bologna: 9 milioni per la qualità della vita - Bologna investe 9 milioni di euro in tre anni per migliorare l’assistenza e la qualità della vita degli anziani con l’iniziativa ‘Bologna Serena per gli anziani’.

Casa di riposo San Michele, gara da oltre 5 milioni: c’è solo consorzio di cui fa parte San Giovanni di Dio #MONTESANT'ANGELO #ANZIANI #PROVINCIADIFOGGIA #GARA https://tinyurl.com/yrcsxf5p Vai su X

Cinque cantieri, un anno di lavori in un’area fragile per oltre 1,3 milioni di euro per tutelare sicurezza, paesaggio e patrimonio Vai su Facebook

Fvg, 10 milioni per nuove residenze per anziani: Così si toglie pressione alle case di riposo; Casa di riposo San Michele, gara da oltre 5 milioni: c’è solo consorzio di cui fa parte San Giovanni di Dio; Una nuova residenza per anziani a Laghetto con 5,3 milioni di euro di contributo regionale.

Milioni in arrivo per le case di riposo: "Abbattere le rete alla Civitas" - La consigliera regionale Micaela Vitri ha sollecitato ieri la giunta Acquaroli su come destinare i 30 milio ... Secondo msn.com

Casa di riposo: dieci milioni per gli anziani - Il Gazzettino - È partito ufficialmente ieri il cantiere per la costruzione della struttura ad opera di Numeria SGR Spa ... Lo riporta ilgazzettino.it