Sostenibilità e competitività | il binomio vincente dell’economia italiana

Negli ultimi decenni, la sostenibilità ambientale è passata da essere un'opzione strategica a una vera e propria necessità per le imprese, soprattutto nel settore manifatturiero. La crescente produzione normativa, l'attenzione dei consumatori verso pratiche green e la consapevolezza dei rischi ambientali hanno trasformato la sostenibilità in un elemento chiave per il vantaggio competitivo.

In questa notizia si parla di: sostenibilità - competitività - binomio - vincente

