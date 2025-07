Ambiente iniziativa di plogging per ripensare le spiagge libere di Napoli

Sabato 12 luglio alle 19:00, Retake invita cittadini e cittadine a un coinvolgente evento di plogging lungo il suggestivo litorale di Via Coroglio, partendo dal civico 156. Un’occasione unica per unire movimento, sostenibilità e cura del territorio, contribuendo concretamente a risanare le spiagge libere di Napoli da rifiuti e abbandono. È il momento di fare la differenza, perché ogni gesto conta e insieme possiamo ripensare un ambiente più pulito e accogliente.

Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 19:00, Retake invita cittadini e cittadine a un appuntamento di plogging sul litorale di Via Coroglio, con partenza dal civico 156 (altezza Bait Shop). L'attività – che unisce movimento, sostenibilità e cura del territorio – vuole rispondere concretamente a un problema ben noto e troppo spesso ignorato: l'abbandono dei rifiuti sulle spiagge libere di Napoli, segnalato più volte anche dalla stampa locale. " Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale diverso. Vogliamo dimostrare che è possibile vivere le spiagge libere con consapevolezza, rispetto e senso di comunità ," spiega Alejandra Alfaro Alfieri, responsabile delle città Retake.

