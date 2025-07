Salvini a lezione di ponte in Giappone | la visita alla meraviglia di Akashi video Ma quello sullo Stretto sarà da record…

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha visitato il maestoso Ponte di Akashi in Giappone, un capolavoro ingegneristico che sfida ogni limite con i suoi 3,9 km di lunghezza e la campata principale di 1.991 metri. Un’occasione unica per ammirare da vicino questa meraviglia sospesa, simbolo di innovazione e collaborazione internazionale. La visita si conclude con l’ispirante riflessione su come le grandi opere uniscano culture e superino confini.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), ha effettuato un sopralluogo al Ponte dello stretto di Akashi, in Giappone. Lo riferisce una nota del Mit. Il ponte di Akashi è il secondo ponte sospeso più lungo del mondo grazie ai suoi oltre 280 metri di altezza e alla lunghezza di 3,9 km: la sua campata principale è lunga 1.991 metri. Inaugurato il 5 aprile 1998, il ponte unisce la città di K?be sull’isola di Honsh? all’isola Awaji, passando al di sopra dello stretto di Akashi. Salvini si è complimentato con le autorità giapponesi che hanno illustrato le caratteristiche tecniche e le operazioni di costruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salvini a lezione di “ponte” in Giappone: la visita alla meraviglia di Akashi (video). “Ma quello sullo Stretto sarà da record…”

