Ndoye il Bologna fa muro | il Napoli pensa a Zanoli per abbassare la richiesta

Il mercato si scalda tra Bologna e Napoli: mentre i felsinei resistono a ogni trattativa per Ndoye, il club azzurro valuta Zanoli come alternativa per ridurre le pretese. Una strategia che potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuove opportunità di trattativa. Le prossime ore saranno decisive per scoprire come evolverà questa intricata corsa ai rinforzi.

Il Bologna non sembra intenzionato a fare sconti per Dan Ndoye, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ndoye, il Bologna fa muro: il Napoli pensa a Zanoli per abbassare la richiesta

In questa notizia si parla di: ndoye - bologna - muro - napoli

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

#Ndoye, il #Napoli ha offerto 30mln più Zanoli: muro del Bologna, il motivo Vai su X

? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione in merito alla trattativa del Napoli per Dan Ndoye e Sam Beukema del Bologna. Vai su Facebook

Ndoye, cade il muro del Bologna! Ha trovato l’accordo col Napoli: le cifre – GdS; Ndoye e Beukema: Napoli offre 45 mln, il Bologna ne chiede 80; Ndoye-Napoli, Sky: il giocatore è pronto a firmare! Il Bologna fa muro e pensa alla Premier League.

Bologna, Ndoye non forza la mano al club. Lo svizzero atteso al raduno con i compagni - Il Napoli è arrivato a offrire 30 minuti più bonus. Si legge su msn.com

Ndoye non spingerà per la cessione al Napoli come ha fatto Beukema (Il Resto del Carlino) - Dan Ndoye potrebbe andare al Napoli, ma inizierà la preparazione col Bologna dato che la trattativa potrebbe essere molto lunga. Scrive ilnapolista.it