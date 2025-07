Il concerto di Marco Masini al Castello di Udine è rinviato a venerdì 11 luglio

Il concerto di Marco Masini al Castello di Udine, previsto originariamente per il 7 luglio, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La buona musica e le emozioni uniche del tour “Ci vorrebbe ancora il mare” tornano quindi venerdì 11 luglio alle ore 21.00, sempre nella suggestiva cornice del Castello. Non perdete questa occasione: vi aspettiamo per vivere insieme una serata indimenticabile all’insegna dell’arte e della solidarietà!

Il concerto di Marco Masini, unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, originariamente previsto per lunedì 7 luglio al Castello di Udine, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la città di Udine e l’area concerto durante la serata di lunedì. L’evento verrà quindi recuperato nella nuova data di venerdì 11 luglio, sempre al Castello di Udine, sempre alle ore 21.00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. In occasione del concerto di venerdì biglietterie aperte dalle 19.30 in Piazza Libertà e porte aperte al pubblico dalle 20. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Il concerto di Marco Masini al Castello di Udine è rinviato a venerdì 11 luglio

