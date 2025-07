Umbria l' impegno di Ater e Regione per le case popolari | Diritto da tutelare con una legge nuova

Nuova legge che garantisca un vero diritto alla casa, valorizzando il patrimonio esistente e sperimentando soluzioni di social housing innovative. Un impegno concreto di ATER e Regione Umbria, volto a rispondere alle oltre 8 mila richieste annue, senza ricorrere a nuovi "palazzotti". L’obiettivo è creare un sistema più equo e sostenibile, che tuteli chi è in difficoltà e favorisca un equilibrio tra controllo e solidarietà . Un passo importante verso un futuro abitativo più giusto e accessibile.

Riqualificare il patrimonio esistente, sperimentare formule di social housing senza costruire altri “palazzotti” per dare risposte alle circa 8 mila risposte che arrivano ogni anno. Controllare le morosità certo, ma non per colpire chi non può far fronte alla richiesta del canone. Lavorare a una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it