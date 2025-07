Emofilia Ematologia di Ragusa diventa centro di riferimento in Sicilia

Emofilia e altre malattie rare trovano ora un punto di riferimento affidabile a Ragusa. L'Ematologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" si conferma come centro di eccellenza, riconosciuto dalla rete regionale per la qualità delle cure e l’esperienza pluriennale. Questo traguardo rappresenta un passo importante nel garantire ai pazienti siciliani un’assistenza più efficace e dedicata. La nuova qualifica rafforza il ruolo di Ragusa come polo di eccellenza nell’ematologia regionale, aprendo nuove speranze e opportunità di cura.

RAGUSA - L'Ematologia dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa entra ufficialmente nella rete regionale delle malattie rare con una qualifica che premia oltre vent'anni di impegno, competenze e assistenza di qualità. La struttura è stata designata come centro di riferimento per la gestione dell'e.

