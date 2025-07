Nuovi Percorsi Culturali | arte musica e comicità a Giugliano dal 16 al 20 luglio

Dal 16 al 20 luglio, Giugliano in Campania si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e creatività grazie a “Nuovi Percorsi Culturali tra Storia e Modernità”. Un evento imperdibile che unisce arte, musica e comicità, offrendo un’occasione unica per scoprire il patrimonio culturale in chiave moderna. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza immersiva e coinvolgente, dove tradizione e innovazione si incontrano per sorprendere ogni visitatore.

Dal 16 al 20 luglio a Giugliano in Campania prosegue la realizzazione del progetto “Nuovi Percorsi Culturali tra Storia e Modernità”, con un programma di eventi estivi organizzata dal Comune di Giugliano con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024–2025. “Nuovi Percorsi Culturali”: arte, musica e comicità a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Nuovi Percorsi Culturali”: arte, musica e comicità a Giugliano dal 16 al 20 luglio

In questa notizia si parla di: percorsi - culturali - giugliano - arte

Circa 400 studenti nella ludoteca cittadina di Napoli: percorsi formativi e scambi culturali - Alla Ludoteca Cittadina di Napoli, circa 400 studenti stanno vivendo un'esperienza unica di crescita e scambio culturale! Grazie ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, i giovani possono esplorare il mondo educativo con un approccio innovativo.

Giugliano, il progetto "Integrazioni" dell'associazione Set Me Free ETS Vai su Facebook

Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 3 all’8 marzo 2025: il Lunedì di; Studenti e docenti campani in Cina per un progetto di cooperazione scolastica; “Nuovi Percorsi Culturali”: arte, musica e comicità a Giugliano dal 16 al 20 luglio.

PERCORSI - Collettiva d'Arte - La mostra “Percorsi”, ospitata dal MuPa – Palazzo Multimediale di Ginosa (TA) dal 22 marzo al 20 aprile 2025, ... Come scrive liquidarte.it

Percorsi dalla materia alla luce dell'arte - Anche gli Istituti di cultura italiani all’estero: Londra, Malta e Miami, hanno ospitato mostre curate da monogramma che ha sempre voluto internazionalizzare i propri artisti. Riporta liquidarte.it