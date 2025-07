I Fantastici 4 | Gli Inizi l' arrivo di Silver Surfer nella nuova anteprima del film Marvel

Un'anticipazione imperdibile per gli appassionati Marvel: Silver Surfer fa il suo debutto in una scena mozzafiato di "I Fantastici 4: Gli Inizi". Mentre Superman cattura i titoli, i Marvel Studios sorprendono con un teaser che svela l'arrivo dell’araldo di Galactus, portando tensione e mistero. Questa scena promette un film ricco di azione e colpi di scena, lasciando il pubblico ansioso di scoprire cosa accadrà nei prossimi capitoli della Prima Famiglia Marvel.

Lo spettacolare arrivo dell'araldo di Galactus nella nuova clip ufficiale del film incentrato sulla Prima Famiglia Marvel Nel giorno in cui Superman sta dominando le prime pagine dei giornali, i Marvel Studios hanno appena diffuso in streaming una nuova clip da I Fantastici 4: Gli Inizi. In questa vediamo Silver Surfer che lancia un minaccioso avvertimento agli abitanti della Terra, mentre i Fantastici Quattro osservano stupiti. È una scena sorprendentemente inquietante e Shalla-Bal sembra adeguatamente aliena e imponente. A un certo punto c'è un accenno al fatto che Reed e Sue stanno mantenendo un segreto, anche se immaginiamo che a questo punto della storia abbiano già rivelato a Ben e Johnny che aspettano Franklin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it