Dies natalis a San Sisto stasera prima illuminazione e la posa di santa Rosa | FOTO

Dies Natalis a San Sisto si trasforma in un momento di grande emozione, con la prima illuminazione e la posa della reliquia di Santa Rosa, simbolo di rinascita e fede. Un evento che celebra la nascita della santa e segna l’inizio del percorso verso il trasporto del 3 settembre, anticipando di un mese la tradizione. In questa serata memorabile, i fedeli si riuniscono per condividere storia, spiritualità e speranza.

Dies natalis, a San Sisto l’assemblaggio della Macchina nel giorno della nascita di santa Rosa: 9 luglio. Una data straordinaria e fortemente simbolica, che inaugura ufficialmente il cammino verso il trasporto del 3 settembre. Con un mese d’anticipo rispetto alla tradizione, in occasione del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Il primo bozzetto di Dies natalis arriva a palazzo dei Priori: "SarĂ esposto in una delle sale" - Il primo bozzetto di "Dies Natalis", l'attuale Macchina di Santa Rosa, fa il suo ingresso a Palazzo dei Priori.

