L’estate in musica del Festival Radici | gli eventi in programma

Quest’estate, il Festival Radici trasforma i paesaggi di Tarvisio in un palcoscenico incantato, tra boschi, chiese e montagne. Con sette concerti memorabili e tante altre attività culturali, invita tutti a riscoprire i ritmi della natura e a vivere un’estate all’insegna della musica sotto le stelle. Un’occasione unica per rallentare, ascoltare e lasciarsi coinvolgere dalle note e dalla magia dei luoghi. Pronti a vivere un’esperienza indimenticabile?

Musica sotto le stelle, tra boschi, chiese e montagne. Quella di Radici sarà un’estate da vivere, anche nota dopo nota. Sono infatti ben sette i concerti in programma nel cartellone di questo Festival (fatto anche di incontri, passeggiate e mostre) che invita tutti a rallentare, a riscoprire i ritmi della natura, attraverso la cultura. Un festival nato da un progetto del Comune di Tarvisio, realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Pro Loco Il Tiglio Valcanale, Kanaltaler Kulturverein e una rete di partner locali, regionali e internazionali. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - L’estate in musica del Festival Radici: gli eventi in programma

