Il Castello di Moncalieri si tinge di rosa | torna La Notte dei vini rosati con oltre 100 etichette e sapori gourmet

Il castello di Moncalieri si trasforma in un incantevole scenario di gusto e raffinatezza, con la quarta edizione de "La Notte dei Vini Rosati". Un’occasione imperdibile per gli appassionati di vini e serate estive all’insegna del divertimento, che vedrà protagonista una selezione di oltre 100 etichette e sapori gourmet. Preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale unica sotto le stelle, immersi in un’atmosfera magica e raffinata.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon bere e delle serate estive all'insegna del gusto e del divertimento: giovedì 10 luglio il suggestivo Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri ospiterĂ la quarta edizione de "La Notte dei vini rosati". L'evento, curato da Prince. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

