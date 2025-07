Ascolti tv i dati dell’8 luglio 2025

I dati degli ascolti tv del 8 luglio 2025 confermano il grande entusiasmo per il calcio mondiale, con partite e programmi che catturano l’attenzione di milioni di italiani. La notte si è infiammata tra emozioni e competizione, dimostrando come lo sport resta il protagonista assoluto delle nostre serate. E voi, quale match vi ha appassionato di più? Restate sintonizzati per scoprire i prossimi aggiornamenti!

Bene la partita del Mondiale. Nella serata di ieri, martedì 8 luglio 2025, su Rai1 Un duca all’improvviso ha coinvolto 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. Poi, su Canale5 la partita del Mondiale per Club – Fluminense Chelsea ha portato a casa ben 2.626.000 spettatori con uno share del 16.9%. In onda su Rai2 la replica di Enricomincio da Me registra 790.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 La rivolta delle ex si ferma a 846.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 647.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 787.000 spettatori (7%). 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’8 luglio 2025

