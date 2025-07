Made in Italy fatte in Turchia sequestrate 2mila paia di scarpe

indagine accurata che ha svelato un inganno commerciale di grande rilievo. La frode sulla provenienza delle scarpe, false etichette e dichiarazioni ingannevoli, rappresenta un colpo duro alla trasparenza del mercato e alla tutela dei consumatori italiani. Questa operazione dimostra l’importanza di controlli rigorosi per proteggere il valore autentico del Made in Italy. Un esempio concreto di come la legalità e la lotta alla contraffazione siano fondamentali per mantenere alta la reputazione del nostro territorio.

L’etichetta diceva “Made in Italy” e “lavorazione artigianale”, ma erano fatte interamente in Turchia, così la guardia di finanza di Trieste insieme all’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato oltre 2mila paia di scarpe. È successo in seguito a un controllo doganale e a una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

