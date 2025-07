Garlasco parla il papà di Andrea Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi Vi dico dov’era quel giorno

Garlasco porta nel cuore una ferita aperta, quella del 13 settembre 2007, quando Chiara Poggi fu tragicamente uccisa. Andrea Sempio, papà di Andrea, continua a proclamare l’innocenza del figlio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, tra ricordi dolorosi e speranze di giustizia, mentre il passato resta vivo nei ricordi e nelle parole di chi ha vissuto quei momenti drammatici.

«Quando ci incontriamo con i Poggi al supermercato, ci abbracciamo e ci facciamo forza, ma tutti gli altri intorno a noi fanno un passo indietro, si spostano.». Giuseppe Sempio ha 72 anni e – in un’intervista al settimanale Oggi – fatica a raccontare quanto la vita sia cambiata da quel 27 febbraio, quando suo figlio Andrea è stato indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, in concorso con Alberto Stasi o con altri. «Non dimenticheremo mai quel 13 agosto». Giuseppe ricorda ancora nitidamente quel lunedì, il 13 agosto 2007. Chiara fu uccisa e la loro vita, da allora, non è stata più la stessa. Parla del figlio, di com’è fatto, di un alibi finora mai raccontato del tutto: lo scontrino del parcheggio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Vi dico dov’era quel giorno»

In questa notizia si parla di: poggi - andrea - sempio - figlio

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Delitto di #Garlasco: “Mio figlio stava a casa con me. Questo ci rende forti in questa situazione. Conservare lo scontrino un'idea di mia moglie”. Il padre di Andrea Sempio, l'indagato per l’omicidio di Chiara Poggi dalla procura di #Pavia. #chilhavisto? https://bit Vai su X

Si torna a parlare della traccia 33, l'impronta che, secondo la Procura che indaga nuovamente sul delitto di Chiara Poggi apparterrebbe a Andrea Sempio I genitori di Chiara Poggi hanno parlato di fake news legate alla storia di presunte modifiche alle foto del Vai su Facebook

Andrea Sempio, il ritorno dai genitori dopo lo ‘sfratto’ e la vita da ‘recluso’ a Garlasco: “Non esce più con gli amici, ogni giorno cambia sede di lavoro”; Elisabetta Stasi: “Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi. Mio figlio innocente”; I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: «Mio figlio è vittima di un verbale scritto male» - In esclusiva con Oggi, parla il papà di Andrea Sempio, il 37enne indagato per il delitto di Chiara Poggi, la sorella del suo migliore amico. Come scrive msn.com

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona - Le tracce 10 e 33, i video intimi sul pc, il Dna sulle unghie e l’incidente probatorio ... Riporta ilgiorno.it