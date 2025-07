Mestre ucciso per salvare una donna | condannato all’ergastolo l’assassino di Giacomo Gobbato

Una tragedia che ha scosso Venezia, quando Giacomo “Jack” Gobbato ha sacrificato la vita nel tentativo di salvare una donna durante una rapina. La Corte d’Assise ha ora condannato per ergastolo l’assassino, Serghiei Merjievschii, un atto di giustizia per un giovane attivista che ha pagato con la vita il suo coraggio. La storia di Gobbato rimarrà un esempio di altruismo e dedizione alla comunità veneziana.

La Corte d’Assise di Venezia ha condannato all’ergastolo Serghiei Merjievschii, 38enne di origini moldave, per l’omicidio di Giacomo “Jack” Gobbato, l’attivista 26enne del centro sociale Rivolta di Marghera (Venezia) ucciso a coltellate nella notte del 20 settembre scorso mentre tentava di fermare una rapina. Un atto di coraggio costato la vita a Gobbato e che ha segnato profondamente la comunità veneziana. Secondo la ricostruzione della Procura, Gobbato e un amico, rimasto gravemente ferito, erano intervenuti in soccorso di una donna appena rapinata in strada lungo Corso del Popolo, zona centrale di Mestre. 🔗 Leggi su Open.online

