Superman | svelato il punteggio su Rotten Tomatoes meglio o peggio dei film precedenti?

Come si colloca il Superman di James Gunn nel giudizio della critica rispetto alle versioni con Christopher Reeves e Henry Cavill? Scopriamolo insieme. Cosa ne pensa la critica del nuovo Superman, in arrivo oggi 9 luglio nei cinema italiani? Per farsi un'idea immediata, anche se approssimativa, dei giudizi basta dare uno sguardo al punteggio su Rotten Tomatoes. Decisamente positivo il debutto della pellicola di James Gunn che segna un 87% di recensioni positive generato da circa 150 recensioni pubblicate finora. Il più severo Metacritic si ferma al 71%, ma su una base di sole 42 recensioni. Per fare dei paragoni, For comparison, Superman IV: The Quest for Peace è il film sul supereroe col peggior punteggio, visto che si ferma al 14%.