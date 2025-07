Leone scavalca il muro di recinzione dello zoo e piomba in strada tra i passanti | Ha aggredito una donna e dei bambini – VIDEO

Momenti di puro terrore hanno sconvolto Shah Di Khoi a Lahore, quando un leone fuggito dalla sua gabbia ha invaso la strada, aggredendo donne e bambini tra la folla. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza mostrano un episodio incredibile e spaventoso, che ha lasciato tutti senza parole. La domanda ora è: come è stato possibile che un animale così pericoloso si trovi in libertà ?

Momenti di terrore nell’area di Shah Di Khoi a Lahore. Un leone, detenuto in cattivitĂ , è fuggito dalla sua abitazione e ha aggredito donne e bambini che circolavano in una strada trafficata. Le crude immagini sono state riprese da una telecamera a circuito chiuso nella zona. L’animale si sarebbe arrampicato sulle mura di un’abitazione privata e poi si sarebbe lanciato tra i passanti nella via, tra l’altro piena di gente. Le persone aggredite, una donna e un paio di bambini, sono state portate in Ospedale ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Come riporta la polizia di Lahore, l’animale Ă© poi stato catturato e trasportato in una struttura per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leone scavalca il muro di recinzione dello zoo e piomba in strada tra i passanti: “Ha aggredito una donna e dei bambini” – VIDEO

