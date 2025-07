Israele-Hamas | Negoziati in stallo Nuovo incontro Trump-Netanyahu

Il delicato confronto tra Israele e Hamas si arena ancora, dopo il quinto ciclo di colloqui a Doha, lasciando in sospeso speranze di pace e rilasci di ostaggi. Con le trattative ormai in stallo e accuse reciproche, il futuro della regione rimane incerto. La domanda che tutti si pongono è: quanto tempo ancora sarà necessario prima di trovare una soluzione efficace e duratura?

Ieri si è concluso a Doha il quinto ciclo di colloqui tra Israele e Hamas, finalizzato a raggiungere un cessate il fuoco e un’intesa sul rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal canale saudita Asharq News, che cita fonti ben informate, l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Un rappresentante palestinese avrebbe definito la trattativa «bloccata», accusando la delegazione israeliana di «ascoltare senza negoziare» e di dover «richiedere istruzioni a ogni passaggio» da Gerusalemme. Lo stesso funzionario ha poi sostenuto, in modo non veritiero, che i negoziatori israeliani non sarebbero autorizzati ad assumere decisioni concrete, descrivendo il comportamento del governo come «una strategia dilatoria orchestrata dal premier Benjamin Netanyahu per sabotare ogni possibile intesa». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele-Hamas: Negoziati in stallo. Nuovo incontro Trump-Netanyahu

In questa notizia si parla di: israele - hamas - incontro - negoziati

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa - Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas.

Mentre Netanyahu è in visita a Washington, continuano in Qatar i negoziati tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti propongono una tregua di 60 giorni, con ritiro parziale israeliano da Gaza, rilascio parziale degli ostaggi e più aiuti umanitari gestiti dall'ONU. La pro Vai su X

Nulla di fatto nel primo giorno di negoziati Israele-Hamas, Trump: "accordo in settimana" Vai su Facebook

A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterĂ domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Israele-Hamas: Negoziati in stallo. Nuovo incontro Trump-Netanyahu; Gaza, Netanyahu alla Casa Bianca per incontrare Trump. I negoziati Israele-Hamas a Doha: focus su aiuti e riti.

Israele-Hamas: Negoziati in stallo. Nuovo incontro Trump-Netanyahu - Il gruppo jihadista palestinese ancora una volta si presenta al tavolo negoziale senza volere un accordo provando a cambiare il documento redatto dai mediatori. Lo riporta panorama.it

A Doha proseguono i negoziati: resta il nodo del ritiro Idf. Nuovo faccia a faccia Trump-Netanyahu - est dell'Iran" Le forze di terra delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran hanno dichiarato in un comunicato di aver arrestato e ucciso sei uomini per ... Riporta msn.com