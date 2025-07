Uccise la fidanzata incinta a coltellate | negata la giustizia riparativa ad Alessandro Impagniatiello condannato all’ergastolo

In un caso che ha sconvolto Milano e l'intera Italia, la Corte d'assise d'appello ha deciso di negare l'accesso alla giustizia riparativa ad Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso la fidanzata incinta, Giulia Tramontano. Un verdetto che solleva molte domande sulla ricerca di verità e redenzione in un episodio di così forte impatto emotivo. La sentenza segna un capitolo cruciale in questa drammatica vicenda.

Milano, 9 luglio 2025 – La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all' ergastolo (pur senza l’aggravante della premeditazione ) per l 'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza uccisa con 37 coltellate nel loro appartamento di Senago. Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano: il video della sentenza La decisione - come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei - è dovuta al fatto che i motivi posti a fondamento della sua richiesta “sono stati ritenuti irrilevant i ai fini di una valutazione dell'ammissibilità dell'invio dell'imputato al programma riparatorio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise la fidanzata incinta a coltellate: negata la giustizia riparativa ad Alessandro Impagniatiello, condannato all’ergastolo

