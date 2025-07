Più autovelox e tutor fissi | il piano di Gualtieri per fare cassa con i cittadini romani

Dopo le vacanze estive, i romani troveranno strade ancora più controllate e multe salate, grazie al nuovo piano di Gualtieri. Autovelox e tutor fissi diventano strumenti di una strategia che sembra più orientata a fare cassa che a garantire sicurezza, mettendo a dura prova il portafoglio dei cittadini. Un piano che solleva dubbi e suscitano polemiche, alimentando il dibattito su giustizia e trasparenza nelle scelte amministrative.

Le città governate dalla sinistra sono quelle con gli introiti per le multe più alti d’Italia, questo è un dato di fatto. Solo nel 2024, nelle casse dell’amministrazione di Roma sono entrati 145,8 milioni di euro. Ma non è tutto, perché lo strombazzato “Piano Marshall per la sicurezza stradale” della giunta guidata da Roberto Gualtieri rischia di costare caro – da ogni punto di vista – ai cittadini. Dopo le vacanze estive, i romani troveranno una città con sempre più zone a 30 all’ora e soprattutto più autovelox e, da settembre, più telecamere per controllare chi passa con il semaforo rosso. Un progetto per fronteggiare “l’emergenza in materia di sicurezza stradale”, secondo l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ma che di fatto consentirà a Gualtieri di fare cassa con gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it