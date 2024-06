LIVE Sinner-Moutet 2-6 6-3 6-2 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break immediato nel 4° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Palla corta di, in rete il recupero del francese. 2-0 Largo il back del francese.consolida il. 40-30 Scivola(rimanendo in piedi), ma si ritrova costretto ad inseguire e poi sbaglia di diritto. 40-15 Palla corta di, è lungo il lob in recupero di. 30-15 Ace esterno di. 15-15 Servizio a 205 km/h, in rete la risposta del padrone di casa. 0-15non chiude con lo schiaffo al volo e viene trafitto dal passante di rovescio incrociato del francese. 1-0! Risposta profonda dicon il rovescio,si trova molto distante dalla linea di fondo e spara fuori un diritto disperato. 30-40 Scambio davvero pazzo.è costretto ad indietreggiare dopo un lob difensivo di, poi con pazienza torna a costruire e chiude con lo schiaffo al volo di diritto.