Meteo Paolo Sottocorona | La temperatura percepita non esiste è procurato allarme

Bastano meno di 30 secondi a Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, per sfatare i miti sul meteo e mettere in chiaro che la famosa "temperatura percepita" non esiste realmente e spesso viene usata per creare allarmismi infondati. In un periodo in cui le notizie climatiche si diffondono rapidamente, è fondamentale distinguere tra realtà e sensazionalismo. Perché conoscere la verità aiuta a capire meglio il nostro clima e ad evitare inutili paure.

"Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero. Quaranta gradi in Italia non ci sono, il ' grande caldo ' sull'Europa riguarda una parte dell'Europa, tutta la parte settentrionale ha delle massime tra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo. La ' temperatura percepita ' andrebbe perseguita per legge, non esiste, è un falso ed è procurato allarme. Scusate, ma lo devo dire". Bastano meno di 30 secondi a Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, per smontare parecchie bufale propalate dai "terroristi del clima". Non è solo una questione di riscaldamento globale, emergenza climatica e dintorni, ma di banalizzazione estrema dell'argomento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Paolo Sottocorona: "La temperatura percepita non esiste, è procurato allarme"

