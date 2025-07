Sinner le prime immagini dell' allenamento dopo l' infortunio al gomito

Jannik Sinner sta facendo il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al gomito, e l’immagine delle prime sessioni di allenamento sprigiona speranza e determinazione. Con la fasciatura ancora visibile, il talento italiano dimostra di essere pronto a riprendere il ritmo e tornare ai vertici del tennis mondiale. I primi scambi con Jacopo Vasamì sono un segnale positivo: il suo sorriso e la concentrazione parlano di una rinascita imminente. Guarda le immagini e condividi l’energia del suo comeback.

Jannik Sinner è pronto a tornare in azione. Dopo le preoccupazioni di ieri per il suo gomito, sottoposto a controlli che hanno portato buone notizie, il numero uno al mondo si è presentato sul campo pratica per allenarsi con Jacopo Vasamì, 17enne italiano numero due al mondo nella classifica junior. Jannik ha palleggiato con una vistosa fasciatura sul braccio destro, ma i suoi scambi fanno ben sperare. Guarda l’allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, le prime immagini dell'allenamento dopo l'infortunio al gomito

