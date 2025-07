Anziana derubata al mercato in arresto due donne Scongiurato il gesto estremo di un ragazzo vicino ai binari

Lunedì mattina, durante il servizio anti-degrado al mercato di Gatteo Mare, gli agenti della Polizia Locale hanno tempestivamente arrestato due donne sorprese a tentare di derubare un'anziana. In un intervento rapido e deciso, hanno evitato che il gesto estremo di un giovane vicino ai binari si trasformasse in tragedia, dimostrando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine per tutelare i cittadini e mantenere la sicurezza nel territorio.

