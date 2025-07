L’Alzheimer non inizia sempre allo stesso modo esistono quattro strade d’esordio | cambiano sintomi e cure

L'Alzheimer, spesso temuto come un cammino inevitabile, si presenta in modi diversi da persona a persona. Recenti studi dell'UCLA hanno svelato quattro percorsi d'esordio distinti, ciascuno con sintomi e possibili approcci terapeutici unici. Questa scoperta apre nuove frontiere nella diagnosi precoce e nel trattamento personalizzato. Scopriamo insieme come riconoscere i diversi segnali e affrontare questa complessa malattia con maggiore consapevolezza.

L’Alzheimer è una malattia neurologica progressiva che causa perdita di memoria, declino cognitivo e difficoltĂ nello svolgimento delle attivitĂ quotidiane, ma il suo sviluppo iniziale può seguire a quattro distinti percorsi d’insorgenza: li ha appena scoperti un team di ricerca dell’UCLA, che ha individuato queste modalitĂ di esordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

