Un libro solidale per la libertà di sognare e desiderare

Un libro solidale che celebra la libertà di sognare e desiderare si infila tra le pagine della speranza, portando luce anche nelle realtà più difficili. Recentemente, testate locali come “La Vita del Popolo di Treviso” hanno condiviso le parole di detenuti rivolte al Vescovo, un gesto di coraggio e di redenzione. Questa storia ci invita a riflettere sul potere dei sogni e sulla forza della solidarietà, perché ogni desiderio merita di essere ascoltato e sostenuto.

Qualche giorno fa, prima il settimanale diocesano “La Vita del Popolo di Treviso” e poi altre testate giornalistiche locali hanno proposto alla nostra attenzione, sia una lettera di alcuni detenuti rivolta al Vescovo di Treviso, e per suo tramite ai cattolici trevigiani, sia la sua risposta. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

