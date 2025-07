Calciomercato Juve LIVE | Sancho spinge per il trasferimento Weah sempre più vicino al ritorno in Francia

Il calciomercato della Juventus è in fermento: tra Sancho che spinge per il trasferimento e Weah sempre più vicino al ritorno in Francia, le trattative si intensificano. Redazione JuventusNews24 vi tiene aggiornati in tempo reale su indiscrezioni, incontri e affari conclusi, mentre la dirigenza bianconera lavora con attenzione per rafforzare la squadra e programmare il futuro. Restate con noi, perché il mercato non si ferma mai e ogni novità potrebbe cambiare le sorti della rosa.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Ultimissime calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025.

