Taglieri M5s sui trasporti sanitari | Basta tentennamenti la Asl adegui subito le tariffe per garantire continuità e dignità ai servizi

Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere con fermezza un intervento immediato sulla questione dei trasporti sanitari, evidenziando l’urgenza di adeguare le tariffe per garantire continuità e dignità ai servizi essenziali. Dopo l’incontro tra ASL e associazioni, è evidente che i tentennamenti non sono più tollerabili: la salute dei cittadini merita risposte tempestive e concrete. È ora di agire, senza ulteriori ritardi.

Si è svolto ieri un incontro tra la direzione strategica della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e i rappresentanti delle cooperative e associazioni che si occupano dei trasporti sanitari per i pazienti dializzati e per il 118. Un confronto definito «tardivo» dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Taglieri: Sui trasporti sanitari la ASL 02 prende tempo ma i cittadini non possono aspettare - Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l'Ufficio Stampa dell'Emiciclo:– "Oggi si è finalmente svolto un incontro tra la Direzione strategica della ASL Lanciano-

