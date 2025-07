Non solo Calhanoglu! Chivu vuole trattenere anche Frattesi La situazione in vista del raduno ad Appiano Gentile

L’attenzione di Chivu si concentra anche su Frattesi, con l’obiettivo di rafforzare il cuore pulsante dell’Inter. Mentre Calhanoglu si prepara a guidare il centrocampo, il tecnico nerazzurro desidera trattenere anche il giovane talento per consolidare il suo progetto sportivo. La situazione si riscalda in vista del raduno ad Appiano Gentile, un momento cruciale per definire il futuro della squadra e dei suoi protagonisti.

. Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi sono pronti a presentarsi ad Appiano Gentile qualche giorno prima della data ufficiale del raduno dell’ Inter, fissata per il 26 luglio. Entrambi i centrocampisti sono molto apprezzati dal Cristian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro. Calhanoglu, regista per eccellenza della squadra, è considerato fondamentale per il gioco dell’ Inter. Il turco è l’unico vero regista a disposizione, e la sua permanenza sembra ora più probabile, complice anche il rallentamento delle trattative per Ederson. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Non solo Calhanoglu! Chivu vuole trattenere anche Frattesi. La situazione in vista del raduno ad Appiano Gentile

In questa notizia si parla di: calhanoglu - frattesi - raduno - appiano

Allenamento Inter, allarme infortuni per Chivu: a parte anche Calhanoglu e Frattesi - L’Inter si trova ad affrontare un momento delicato, con Calhanoglu, Frattesi e altri giocatori in allenamento differenziato a causa di infortuni, mentre Christian Chivu guida la squadra verso il debutto nel Mondiale per Club.

«Un riacutizzarsi del problema alla caviglia»: così l’Inter aveva spiegato il ritorno anticipato di Benjamin Pavard in Italia dal Mondiale per Club, insieme a Calhanoglu, Bisseck e Zielinski, prima ancora di Frattesi. Eppure, oggi Pavard sembra tutt’altro che in diffi Vai su Facebook

Inter, secondo giorno di ritiro ad Appiano Gentile: ecco quando tornano i big. FOTO; Domani il raduno a ranghi ridotti. Ma ci saranno già due nuovi acquisti; Inter, centrocampo di lusso. Inzaghi ha sei giocatori intercambiabili.

Corsera - Inter, primi volti ad Appiano attorno al 20 luglio: chi ci sarà al raduno - Dovrebbe radunarsi attorno al 20 luglio la prima parte dei giocatori agli ordini di Cristian Chivu per la stagione 2024/25. Riporta msn.com

Inter, ancora da scegliere la data del raduno: “I primi ad arrivare saranno…” - 2025 dell'Inter è finita con l'eliminazione dal Mondiale col Fluminense ma è già tempo di pensare alla stagione 2025- Scrive fcinter1908.it