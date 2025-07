Guerra in Ucraina arriva l’attacco più forte della Russia su Kiev | pioggia di droni e i centinaia di velivoli kamikaze

La guerra in Ucraina si intensifica: la Russia ha messo a segno il suo attacco più potente dall'inizio del conflitto, lanciando una pioggia di droni e missili contro Kiev e altre città. Centinaia di velivoli kamikaze e missili strategici hanno colpito con forza, mettendo alla prova la resistenza ucraina. Come reagirà la difesa di Kiev di fronte a questa escalation senza precedenti? La situazione rimane critica e in rapido divenire, con conseguenze che potrebbero cambiare gli equilibri regionali.

La Russia ha sferrato oggi l'attacco più duro dall'inizio della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito su Telegram dall'Aeronautica di Kiev, le forze di Mosca hanno lanciato dalle 20 di ieri sera 728 droni, tra cui centinaia di velivoli senza pilota 'kamikaze', e 13 missili, tra cui sette Iskander e sei Kinzhal. L'obiettivo principale dell'attacco era la città di Lutsk, nel nord-ovest dell'Ucraina. Secondo le forze di Kiev, la difesa aerea ucraina è riuscita a intercettare 718 "minacce aeree". Sono stati segnalati danni anche nelle regioni di Dnipro, Zhytomyr, Kiev, Kirovohrad, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy e Chernihiv.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

