Ambesi non ci sta | Insulti a Sinner intollerabili c’è un problema di cultura sportiva

Gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 sono stati un turbinio di emozioni e sorprese, con l’Italia protagonista tra successi e polemiche. Flavio Cobolli e Jannik Sinner hanno regalato incontri intensi e diversi tra loro, evidenziando una scena sportiva italiana in crescita ma ancora sotto i riflettori per alcuni episodi di insulti inaccettabili. Tutto questo e molto altro, nella puntata odierna di Tennismania condotta da Dario Puppo su OA Sport, un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Si sono conclusi gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 con emozioni davvero a non finire. Sul fronte italiano erano in campo ancora 3 italiani e 2 di loro avanzano ai quarti di finale. Stiamo parlando di Flavio Cobolli e Jannik Sinner che hanno vissuto match intensi e chiusi in maniera ben differente. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal match di Sinner: “ La partita non era iniziata male poi, dopo quella scivolata, tra velocità della prima e tanti errori non forzati, si è capito subito che qualcosa non tornasse nel suo sistema. 🔗 Leggi su Oasport.it