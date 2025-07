Un' estate di sole amici e tanto amore Jennifer Aniston sta passando le vacanze in compagnia di un ipnotista | ecco chi è

Un’estate all’insegna di sole, amici e tanto amore: Jennifer Aniston sta vivendo momenti speciali lontano dai riflettori, in compagnia di un affascinante ipnotista. No, non si tratta di un film, ma di una sorprendente svolta sentimentale che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura romantica. Dopo anni di attese, il cuore della diva sembra essere pronto a lasciarsi conquistare ancora una volta. E questa volta, la sua storia d’amore ha un tocco misterioso e irresistibile…

L’ipnotista e la diva. No, non è il titolo di un giallo di quarta categoria. Ma, speriamo per loro, l’inizio di una promettente storia d’amore. Dove lui è un emerito sconosciuto al pubblico. Lei l’eterna fidanzatina del cinema americano: Jennifer Aniston. Insomma, sembra che il cuore di Jennifer Aniston batta di nuovo al ritmo dell’amore. E stavolta niente più attori di Hollywood o produttori cinematografici: la nuova fiamma della 56enne è un ipnotista e life coach che promette di “trasformare la vita” attraverso la manifestazione e l’ipnosi che si chiama Jim Curtis. Chi l’avrebbe mai detto che dopo Brad Pitt e Justin Theroux, Jen avrebbe puntato tutto su un guru dell’amore con mezzo milione di follower su Instagram? Intanto, lo ha già fatto conoscere a tutti gli amici più stretti durante una meravigliosa vacanza in Spagna. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un'estate di sole, amici e tanto amore. Jennifer Aniston sta passando le vacanze in compagnia di un ipnotista: ecco chi è

In questa notizia si parla di: amore - jennifer - aniston - ipnotista

UN AMORE A 5 STELLE: RAI1 SPERA NELL’EFFETTO PRETTY WOMAN E SI AFFIDA A JENNIFER LOPEZ - L’attesa è finita: Rai1 porta per la prima volta in prima serata “Un Amore a 5 Stelle”, la commedia cult con Jennifer Lopez, definita la versione newyorkese di “Pretty Woman”.

#bernardocherubini, fratello di #jovanotti, è ormai presenza fissa nello studio de #lavoltabuona. Nell'ultima puntata ha sorpreso tutti con una rivelazione mai fatta prima: «Per una delusione d’amore ho perso 22 chili in quattro mesi. La mia ex fidanzata mi disse Vai su Facebook

L'ipnotista che ha conquistato Jennifer Aniston. Chi è Jim Curtis?; «Jennifer Aniston è fidanzata con l'ipnotista Jim Curtis: gli ha presentato i suoi migliori amici durante una; Corinne Clery e il ritorno di fiamma con Angelo Costabile: Ecco perchè l'avevo lasciato.

Hai fretta? blue News riassume per te - Durante una vacanza a Maiorca, l'attrice avrebbe presentato l'ipnotista Jim Curtis ai suoi amici più stretti, suscitando curiosità tra i fan. Riporta bluewin.ch

Jennifer Aniston, nuovo amore: «Ha ritrovato la felicità con un collega». Ecco di chi si tratta - Il Mattino - Dopo aver patito tante pene sentimentali, Jennifer Aniston ha finalmente ritrovato la felicità grazie ad un nuovo amore. Secondo ilmattino.it