Calciomercato Juve ieri vertice Comolli-Chiellini per stringere la lista dei dirigenti | due nomi più uno in pole position

Ieri, tra Damien Comolli e Giorgio Chiellini, si è svolto un vertice decisivo per il futuro della Juventus. Obiettivo: definire la rosa dei dirigenti e i tempi di insediamento, con due nomi già in corsa e uno in pole position. Un incontro cruciale che potrebbe segnare una svolta strategica per il club bianconero, puntando a rafforzare la struttura e ripartire con slancio. La scelta definitiva si avvicina, e i tifosi attendono con trepidazione.

Calciomercato Juve, ieri vertice Comolli-Chiellini per stringere la lista dei dirigenti e contestualmente i tempi di insediamento: 2 nomi più 1 in pole. Ieri, si è tenuto un incontro decisivo tra il Direttore Generale della Juventus, Damien Comolli, e il nuovo presidente Giorgio Chiellini, per definire i prossimi passi nella scelta dei dirigenti destinati a rafforzare la struttura del club bianconero. L’incontro aveva come obiettivo principale quello di restringere la lista dei candidati per il ruolo di direttore tecnico, una figura cruciale per la Juve in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francois Modesto, ex dirigente del Monaco, è il favorito per ricoprire il ruolo di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ieri vertice Comolli-Chiellini per stringere la lista dei dirigenti: due nomi più uno in pole position

In questa notizia si parla di: comolli - chiellini - juve - vertice

Juve, Elkann ridisegna la Juve: Chiellini sul ponte di comando, Comolli e Tognossi per l’area sportiva, Giuntoli sotto osservazione - John Elkann avvia una significativa trasformazione nella dirigenza della Juventus, con Giorgio Chiellini che assume un ruolo sempre più centrale.

#Juventus | Vertice #Comolli-#Chiellini per la scelta del nuovo dt: tre opzioni Vai su X

Basta infortuni, soluzione Comolli: la Juve stravolge staff e scelte di mercato Vai su Facebook

Vertice tra Elkann, Comolli e Chiellini: la Juve riparte da Yildiz. Tudor e Vlahovic i nodi; Juventus, chi decide? Elkann, Chiellini, Comolli: il vertice a Monaco e le scelte da fare; Juventus, il primo giorno di Comolli alla Continassa: vertice operativo con Chiellini e faccia a faccia con Tu.

Gazzetta - Juventus, vertice Comolli-Chiellini per la scelta del nuovo dt: tre opzioni, Ribalta in pole - Si avvicina il momento della scelta anche se non sono da escludere possibili ... Secondo ilbianconero.com

Gazzetta - Vertice Comolli-Chiellini per il Dt - Come riporta Gazzetta, un rinforzo per la dirigenza entro fine mese e un altro probabilmente a settembre. Da tuttojuve.com