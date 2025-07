Auguri Lino Banfi | i suoi 89 anni dalla commedia sexy a nonno d' Italia

Auguri di cuore a Lino Banfi, icona della comicità italiana, che oggi compie 89 anni: un viaggio tra le risate della commedia sexy e i affetti più profondi di nonno d’Italia. In un’intervista, l’attore svela di sentirsi giovane dentro, con la memoria di un quarantenne, e ricorda con affetto la moglie scomparsa. La sua vitalità e il suo spirito rimangono un esempio di grazia e allegria ancora oggi.

