Tragedia di Orio al Serio | la morte di Andrea Russo e le falle della sicurezza aeroportuale

La tragica morte di Andrea Russo all’aeroporto di Bergamo “Il Caravaggio” solleva profonde domande sulla sicurezza aeroportuale e le falle ancora presenti nel sistema. Un episodio che, oltre a sconvolgere la comunità, invita a riflettere sulle misure di prevenzione adottate in uno dei principali scali italiani. Come sia stato possibile un simile evento e quali siano le responsabilità rimangono interrogativi aperti, che richiedono risposte urgenti e approfondite.

Quanto accaduto ieri all'aeroporto internazionale di Bergamo "Il Caravaggio", il terzo in Italia per volume di traffico, sarà oggetto di più indagini per comprendere quali siano state, se esistono, le ragioni e le intenzioni di Andrea Russo, classe 1990, morto apparentemente suicida contro il motore acceso di un velivolo in rullaggio. E capire le caratteristiche e le metodologie di sicurezza dell'importante scalo lombardo. Come sia stato possibile che una persona potesse mollare la sua auto in mezzo alla strada, aprire una porta (chiusa, ma apribile in caso d'uso o emergenza, con una logica precisa), varcare una soglia e arrivare sul piazzale è ciò che occorre scoprire, ma non per porre una colpa, bensì per fare in modo che non possa più accadere.