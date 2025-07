Calhanoglu vuole il Galatasaray ma è solo? I segnali per l’Inter

Calhanoglu ha le idee chiare: il suo cuore batte per il Galatasaray, e i segnali arrivano forti e chiari all’Inter. Nonostante le ripetute dichiarazioni d’amore per il club turco, i passi avanti da parte del Galatasaray sono pochi, lasciando l’Inter in una posizione delicata. La situazione si fa complicata, e il futuro di Hakan potrebbe dipendere proprio da questi segnali di stallo.

Hakan Calhanoglu vuole il Galataasaray e lo ha ripetuto più volte all’Inter. Il problema però non è solo questo, perché il club turco non fa passi avanti per il giocatore. I segnali per i nerazzurri sono chiari. SEGNALI – La situazione per Hakan Calhanoglu non è proprio incoraggiante, anzi tutto il contrario. Il calciatore si è esposto con l’ Inter e ha chiesto di andare in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Il problema non è solo questo, perché il numero 20 nerazzurro ha pubblicato anche un post contro il capitano Lautaro Martinez. Non è il miglior biglietto da visita per tornare al ritiro in programma il prossimo 26 luglio ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu vuole il Galatasaray, ma è solo? I segnali per l’Inter

Calhanoglu vuole il Galatasaray, l'Inter aspetta una proposta vera. C'è bisogno di passare alla fase operativa della trattativa. Per ora tutto è fermo ai semplici segnali…

CorSera - A breve l'Inter chiederà ufficialmente a Calhanoglu se vuole restare o andare al Galatasaray. In caso di seconda risposta, porta aperta ma a condizione che porti un'offerta di 30 milioni altrimenti non verrà ceduto. Il sostituto sarà un big e non un sem

