I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri

Una manifestazione che dimostra come la passione e la fedeltà dei tifosi biancocelesti vadano oltre il calcio, unendosi in un gesto di solidarietà e speranza. I tifosi della Lazio, determinati a difendere i valori della squadra, marceranno verso il Campidoglio per incontrare le autorità cittadine e chiedere tutela e rispetto, in un momento cruciale per la loro amata società. La storia si scrive anche con i gesti più sentiti.

I laziali in marcia verso il Campidoglio per incontrare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore allo sport Alessandro Onorato per tutelare la Lazio, contro Claudio Lotito, ieri al Gemelli per accertamenti. Questo è quanto annunciato dalla Curva Nord in un recente comunicato per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lazio - lotito - marcia - campidoglio

Lazio, serata di gala per i 25 anni del secondo scudetto. Lotito: "Facciamo tesoro delle esperienze del passato" - Roma si prepara a celebrare un'importante pietra miliare: il 25° anniversario del secondo scudetto della Lazio.

I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri https://ift.tt/jxC8y5o Vai su X

I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri; Lotito pronto a presentare il progetto per lo stadio della Lazio al Flaminio; Stadio della Lazio, Lotito apre al Flaminio: “Serve aiuto del Comune ma siamo a disposizione”.

I tifosi della Lazio contro Lotito in marcia verso il Campidoglio per incontrare Gualtieri - La Curva Nord ha annunciato di aver organizzato una manifestazione nel Centro Storico di Roma per esprimere il proprio dissenso verso la gestione del presidente biancoceleste e chiedendo il supporto a ... Come scrive romatoday.it

La Lazio omaggia Suor Paola. Anche Lotito alla camera ardente in Campidoglio - Una delegazione dei calciatori e delle calciatrici della Lazio, sia maschile sia femminile, ha fatto quest'oggi visita alla camera ardente per Suor Paola alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. Riporta tuttomercatoweb.com