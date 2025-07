Ritratti di Renzo Nicolè fotografie 2014-2024 alla Galleria Samonà

Dal 19 giugno al 27 luglio 2025, la Galleria Samonà di via Roma apre le sue vetrine a un viaggio emozionante nel mondo di Renzo Nicolè, con una mostra dedicata ai suoi ritratti tra il 2014 e il 2024. Le sue fotografie catturano l’essenza femminile attraverso l’obiettivo, trasformando modelle non professioniste in muse di espressione e bellezza autentica. Un’esposizione da non perdere, che svela l’intima connessione tra arte e umanità.

