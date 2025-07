WSOP Live | oggi lo streaming del day 3 Ecco i numeri finali

Oggi non perderti lo streaming in italiano del Day 3 delle WSOP Live, con i numeri finali che testimoniano ancora una volta l'entusiasmo di questa incredibile edizione 2025. Con 9.735 ingressi e tanta azione sul tavolo, il poker ha regalato emozioni e colpi di scena. Riusciranno i giocatori a conquistare la tanto ambita vetta e arrivare ai premi? Segui tutto con noi e scopri il destino degli eroi del poker mondiale!

Ieri abbiamo visto come sempre tanta action al Main Event delle WSOP. L'inizio del day 2D ha portato alla chiusura delle registrazioni. L'edizione 2025 non è da record ma alla fine abbiamo avuto la bellezza di 9.735 ingressi. Oggi streaming in italiano del day 3 e non è detto che si arrivi ai premi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WSOP Live: oggi lo streaming del day 3. Ecco i numeri finali

