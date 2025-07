Tirocini retribuiti in Regione Lombardia | come candidarsi alle borse di studio

Se sei un giovane laureato alla ricerca di un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro pubblico, questa è la tua occasione! Palazzo Lombardia apre le sue porte offrendo tirocini retribuiti di un anno, pensati per farti scoprire da vicino il funzionamento degli uffici della Regione. Scopri come candidarti e ottenere una delle borse di studio disponibili, avviando così il tuo percorso professionale con entusiasmo e competenza.

Palazzo Lombardia apre le sue porte a giovani laureati, per un anno di tirocinio retribuito. Obiettivo, toccare con mano il funzionamento degli uffici della giunta e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro nel settore pubblico. Per l’occasione, Regione Lombardia ha previsto l’erogazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

