Infrazioni al semaforo della Pellegrina | iniziata la fase di test da agosto scattano le sanzioni

Da agosto, la fase di test del nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche a Pellegrina ha preso il via, con sanzioni che presto saranno applicate. La polizia locale di Isola della Scala monitora attentamente l’incrocio tra la Statale 12, via Camozzini e via San Rocco, per garantire maggiore sicurezza e rispetto del codice della strada. Preparati: chi viola le regole rischia di pagare le conseguenze.

È iniziata la fase di test e monitoraggio del nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche, installato dalla polizia locale di Isola della Scala all’incrocio tra la Statale 12, via Camozzini e via San Rocco, nella frazione di Pellegrina. Il dispositivo è stato avviato in modalità . 🔗 Leggi su Veronasera.it

