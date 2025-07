I 99 Posse in concerto al Vibra con il tour E’ odio mosso d’amore

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile con i 99 Posse, una delle band più iconiche della scena italiana, che si esibiranno al Vibra il 18 luglio alle 21.30. In un’atmosfera di musica e lotta, il loro concerto chiuderà una tre giorni di eventi dedicati ai diritti, tra incontri, mostre e laboratori. Un appuntamento da non perdere per chi crede nel potere dell’arte come motore di cambiamento.

Una delle più iconiche band della scena italiana, i 99 Posse, saranno a Modena venerdì 18 alle 21.30 nel cortile del Vibra Club, per una serata di musica e diritti all’interno della Festa Arci, in programma nel comparto ex macello dal 18 al 20 luglio con incontri, mostre, world cafè, laboratori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

