Rigenerazione urbana con la street art | nuova vita per periferie e spazi dismessi

La street art si trasforma in un potente strumento di rinascita, dando nuova vita a periferie e spazi dismessi. Il convegno nazionale di Brindisi, previsto per l’11 luglio, mette in luce come l’arte pubblica possa favorire un cambiamento sociale e urbanistico, inspirando comunità e restituendo dignità ai luoghi abbandonati. Un'occasione imperdibile per scoprire progetti innovativi e strategie che rivoluzionano il volto delle nostre città .

BRINDISI - L'arte pubblica come strumento di rigenerazione urbana e sociale: è il tema al centro del convegno nazionale che si terrĂ l'11 luglio, alle 9.30, presso l'istituto comprensivo Tuturano-Paradiso di Brindisi. L'iniziativa, promossa da Mecenate 90, Cidac e Federcasa, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: rigenerazione - urbana - street - vita

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - L’arte si fonde con la rigenerazione urbana a Napoli Nord grazie a "Milk (R)evolution". Fino al 23 maggio, giovani artisti under 35 possono partecipare a questo bando, promosso da Comunica Sociale e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per dare vita a proposte artistiche innovative e contribuire al rinnovamento della città .

Piazze e quartieri che rinascono. Rebbio ci prova. Una festa per parlare di rigenerazione urbana. Musica , street food e tanto altro venerdì in via Ennodio. ...«Il mondo del volontariato qui ha molte anime – racconta Andrea Grassetto per Rebbio Solidale Vai su Facebook

Rigenerazione urbana con la street art: nuova vita per periferie e spazi dismessi; Poggibonsi, “Riempire i vuoti”: il progetto che ridà vita alla città tra riaperture, memoria e arte; Lomagna: la street art colora e dà vita al paese.

Rigenerazione urbana, la ricetta di Cassa depositi e prestiti - Alla summer school Cantieri ViceVersa 2025, svoltasi a Salerno l'1 e il 2 luglio, si è parlato di patrimonio pubblico da recuperare e di beni confiscati da usare per le finalità sociali e culturali. vita.it scrive

Rigenerazione urbana, ecco il cantiere a S. Sofia - Procedono i lavori sull’ala nord del Municipio e sulle logge di via Nefetti, del valore di 820mila euro. Come scrive msn.com