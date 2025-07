Red Bull licenzia il team principal Chris Horner | al suo posto Laurent Mekies

Un'onda di shock scuote il mondo della Formula 1: Red Bull licenzia Christian Horner, simbolo di un’era di successi, e annuncia Laurent Mekies come nuovo team principal. Questa decisione segna una svolta cruciale per la scuderia che ha dominato gli ultimi anni. Ma cosa c’è dietro questa scelta audace? Scopriamo insieme i motivi e le implicazioni di questa importante rivoluzione in casa Red Bull.

Terremoto in casa Red Bull. La scuderia di F1, vincitrice con Max Verstappen degli ultimi quattro mondiali piloti, ha infatti licenziato con effetto immediato il team principal Christian Horner. Alla guida della scuderia sin dal debutto nel 2005, ha contribuito ai quattro trionfi di fila di Sebastian Vettel e ai sei titoli costruttori di Milton Keynes. L’ufficialità è arrivata nella mattina di mercoledì 9 luglio dagli account della Formula 1 dopo le indiscrezioni riportate in esclusiva dalla Bild. Al suo posto arriverà, nel ruolo di nuovo amministratore delegato e team principal, l’ex direttore sportivo Ferrari Laurent Mekies, ad oggi alla guida della squadra satellite Racing Bulls: qui lascerà il comando ad Alan Permane. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Red Bull licenzia il team principal Chris Horner: al suo posto Laurent Mekies

