Lotto vinti 18mila euro con un ambo del Padovano

Il Veneto si conferma protagonista del Lotto con un colpo da 18mila euro nel padovano, portando a casa una vincita complessiva di 65.500 euro martedì 8 luglio 2025. Agipronews ci racconta di grandi premi anche a Belluno e San Pietro in... Un weekend ricco di emozioni e chance per tutti gli appassionati: il prossimo jackpot potrebbe essere il vostro!

Festeggia il Veneto nel concorso del Lotto di marted√¨ 8 luglio 2025, con vincite complessive pari a 65.500 euro. Come riporta Agipronews, in via Nazionale Quero Vas a Setteville, in provincia di Belluno, sono andati 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre in via Roma a San Pietro in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it