Maltempo | Merate registra il record di pioggia torna il bel tempo

Maltempo a Merate, dove il record di pioggia ha lasciato il segno: un'imponente perturbazione ha portato 40mila fulmini, venti fino a 90 km/h e oltre 160 mm di pioggia, facendo di Merate il comune più colpito. Ora, però, si torna a splendere sotto un cielo sereno: ecco come l'area si sta riprendendo e quali sono le prossime previsioni del tempo.

L'intensa perturbazione che ha colpito la Lombardia nel fine settimana si è conclusa lasciando dietro di sé un bilancio impressionante: 40mila fulmini in tre giorni, raffiche di vento fino a 90 kmh e accumuli di pioggia che hanno superato i 160 millimetri a Merate, risultando così il comune più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Maltempo: Merate registra il record di pioggia, torna il bel tempo - Venerdì 11 luglio si prevede ancora bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Scrive leccotoday.it

