Sinner c' è e scalda i motori | allenamento col mancino Vasamì per prepararsi a Shelton

Sinner C 232 e Scalda i motori: l'allenamento con il mancino Vasam236 segna la ripresa della preparazione in vista di Shelton. Dopo le preoccupazioni di ieri per i problemi al gomito, Jannik si riappropria della concentrazione, pronto a sfidare il giovane talento romano, numero due al mondo nella classifica junior. La determinazione è alle stelle: un duello che promette spettacolo e emozioni.

Dopo le preoccupazioni di ieri, che lo avevano portato a cancellare la seduta per i problemi al gomito, Jannik si preparer√† al match con il diciassettenne romano, numero due al mondo della classifica junior. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Sinner c'√®, e scalda i motori: allenamento col mancino Vasam√¨ per prepararsi a Shelton

In questa notizia si parla di: sinner - scalda - motori - allenamento

Sinner c'è, e scalda i motori: allenamento col mancino Vasamì per prepararsi a Shelton; Sinner scalda i motori! Il primo allenamento alla Rod Laver Arena; Sinner scalda i motori: primo allenamento in Australia con il figlio di una leggenda.

Jannik Sinner scalda i motori: l'allenamento con Taylor Fritz - MSN - Jannik Sinner scalda i motori: l'allenamento con Taylor Fritz. Lo riporta msn.com

Jannik Sinner scalda i motori: l'allenamento con Taylor Fritz - RaiNews - Jannik Sinner scalda i motori: l'allenamento con Taylor Fritz In attesa delle Finals a Torino il numero uno del mondo si allena sul campo veloce con il campione americano. Da rainews.it