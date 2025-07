Giani Pd avvisa Schlein | La vittoria in Toscana senza di me non è scontata

Eugenio Giani mette in guardia: senza di lui, la vittoria in Toscana non è affatto scontata. Intervistato dalla Stampa, il presidente regionale sottolinea come il panorama politico sia mutato e che cambiare candidato potrebbe mettere a rischio il risultato del centrosinistra. La sfida si fa sempre più incerta, e l’esito dipende dalla tenuta di un equilibrio delicato tra partiti e preferenze. La partita è aperta, e ogni scelta può fare la differenza.

Per Eugenio Giani cambiare candidato alla presidenza della Regione Toscana potrebbe mettere a rischio la vittoria del centrosinistra. Intervistato dalla Stampa, alla domanda se il centrosinistra vincerebbe comunque anche con un altro nome, risponde: “Non è così. Qui non c’è più il voto rosso delle vecchie sezioni del Pci, la vittoria non è scontata. E il probabile candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, è primo per gradimento tra i sindaci toscani: nel confronto con me non sfonda, con altri non so”. Un messaggio chiaro rivolto alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che Giani affida però a toni più misurati: “Io dico solo che mi fido della mia segretaria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giani (Pd) avvisa Schlein: "La vittoria in Toscana senza di me non è scontata"

